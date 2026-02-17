Confindustria Benevento festeggia 100 anni: si presenta il logo Nel corso dell’assemblea pubblica, in programma per il 19 febbraio

L’Assemblea pubblica di Confindustria in programma il 19 febbraio alle ore 11.00 presso il Teatro Comunale, non è solo un momento celebrativo e di presentazione della nuova squadra di Presidenza, è un appuntamento con la storia della Provincia di Benevento.

Nel 2026 Confindustria festeggia 100 anni di vita, 100 anni di attività al servizio delle imprese e del territorio per promuoverne lo sviluppo socio economico e mantenere forte l’identità di una categoria, ma soprattutto di un popolo, scarno nei numeri, ma coraggioso e resiliente, fortemente dedito al lavoro e abituato alle avversità di una terra ostica.

Nel corso dell’evento sarà presentato il logo celebrativo, che accompagnerà l’immagine e gli appuntamenti di Confindustria Benevento per tutto il 2026. Un logo concepito per racchiudere in un'unica immagine la storia, i valori e la visione dell'organizzazione.

Le vere protagoniste, come sempre, saranno le imprese, con un messaggio a loro dedicato.

Perché è solo grazie a loro e alla loro capacità di creare valore e di vincere le sfide, che esiste Confindustria, una organizzazione che ha il compito di rappresentarle, ma anche di metterle insieme per amplificarne la voce e moltiplicarne i risultati, in un mondo che mai come oggi impone la necessità di fare rete e di presentarsi compatti sui mercati globali. E quanto più è frastagliata la realtà d’impresa, tanto più c’è necessità di organismi di rappresentanza per fare massa critica, per drenare risorse, per interloquire con le istituzioni, per essere guida ai giovani che restano e costruiscono.

Confindustria raccoglie il testimone lasciato da Costanzo Jannotti Pecci nei festeggiamenti per gli 80 anni e da Filippo Liverini per i 90 anni e si prepara a scrivere il futuro, con lo stesso coraggio e la stessa responsabilità dei suoi padri fondatori, ma anche con la piena convinzione che più che un traguardo, 100 anni rappresentano una nuova partenza. Ed è proprio nella capacità di innovarsi, nella apertura, nel dialogo, nella trasparenza, nella eticità dei comportanti e nel riconoscersi all’interno dei valori di impresa, che è possibile costruire il domani.

In questo senso la sede di Piazza Risorgimento al centro della città, conquistata dopo 100 anni di sfide, non intende essere un simbolo di potere statico, ma una nuova agorà, luogo di confronto e di partecipazione dove gli interessi singoli possano trovare una sola voce condivisa: “INSIEME” secondo il motto del suo principale artefice e promotore Oreste Vigorito.

Si ringraziano le aziende che hanno sostenuto l’Assemblea in qualità di sponsor: Mangimi Liverini Spa; Idnamic Italia Srl, Bella Molisana srl, Cloud Finance, Pinauto Group srl, Powerflex srl, Sungreen srl. Un ringraziamento speciale va a FiberCoop “partner per il sistema 2025-2028”.