Padre Ibrahim Faltas: da Pietrelcina la proposta di cittadinanza onoraria Il sindaco Mazzone: Padre Ibrahim è un autentico operatore di pace

Ieri, Padre Ibrahim Faltas, figura di rilievo della Custodia di Terra Santa, ha incontrato la comunità di Pietrelcina e celebrato messa nella chiesa santuario di Santa Maria degli Angeli.

Il frate francescano si trova nel Sannio per partecipare ad un evento benefico promosso dalla Fondazione di Comunità di Benevento, con la collaborazione del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”. Prima della funzione, il religioso è stato accolto nella casa comunale dal Sindaco e dal Consiglio comunale di Pietrelcina.

Padre Faltas è internazionalmente noto per il suo ruolo di mediatore durante l'assedio della Basilica della Natività a Betlemme nella primavera 2002. Per 39 giorni rimase all'interno della struttura insieme a confratelli e miliziani palestinesi, agendo come ponte tra le parti in conflitto per trovare una soluzione pacifica che evitasse un massacro.

In quei mesi, le città di Pietrelcina e Betlemme avevano sancito nei rispettivi consigli comunali la decisione di unirsi nel vincolo del gemellaggio, ma lo scoppio della seconda intifada impedì all’allora sindaco Domenico Masone di ricambiare la visita del suo omologo palestinese Hanna Nasser, che venne nel Sannio più volte, accompagnato proprio da Padre Ibrahim. Lo svolgimento della cerimonia ufficiale del gemellaggio si sarebbe tenuta solo nel 2018, ad Assisi, e fu sempre padre Ibrahim, allora, a fungere da ponte di spiritualità tra la città natale di Padre Pio e la culla del Cristianesimo.

Proprio per il suo ruolo centrale nel gemellaggio tra Pietrelcina e Betlemme, nonché per rendere omaggio ad una figura di assoluto rilievo della presenza cristiana in Terra Santa, il sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, ha annunciato la sua volontà di proporre al consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria a Padre Ibrahim.

«La concessione della cittadinanza onoraria a Padre Ibrahim – ha dichiarato il sindaco – rappresenta per la nostra comunità il modo più significativo per solennizzare il Giubileo francescano. Padre Ibrahim è un autentico operatore di pace, degno erede del Poverello d’Assisi. Proprio ad Assisi è stato sottoscritto il gemellaggio tra Pietrelcina e Betlemme, iniziativa di cui il frate fu padrino. È anche un’occasione per

rinnovare la nostra vicinanza alla città che ha dato i natali a Gesù e per riflettere sul valore della pace, nell’anno in cui ricorrono gli ottocento anni dalla morte di San Francesco». Al termine della messa, durante l’incontro In dialogo per la Pace, organizzato da Padre Daniele

Moffa, Parroco Rettore del Santuario di S. Maria degli Angeli, Padre Ibrahim ha dichiarato di essere onorato delle parole del sindaco e felicissimo di essere tornato dopo tanti anni a Pietrelcina, luogo al quale si sente legato da profonda amicizia nei confronti di molti pietrelcinesi e dalla devozione nei confronti di Padre Pio, un «grande riconciliatore, di cui oggi ci sarebbe tanto bisogno». Padre Ibrahim ha infine invitato la parrocchia ad organizzare un pellegrinaggio in Terra Santa.