Che spettacolo quella festa finale al San Nicola La squadra riunita sotto lo spicchio riempito da 400 tifosi giallorossi

Era il finale che tutti avevano sognato. Sono andati in 400 al San Nicola, un vero e proprio esodo, come ai bei tempi. Un po' per la vicinanza col capoluogo pugliese, ma molto per la fiducia che ispira la squadra di Auteri. Una fiducia che fino all'88' sembrava un tantino mal riposta. Ma quei 400 non hanno mai smesso di crederci e di incitare. Stesso atteggiamento della squadra. Che non si è accontentata, ha cercato fino in ultimo il gol della vittoria, trovandone addirittura due nei minuti di recupero. Le chiamano “vittorie sporche”, in realtà sono il frutto di un atteggiamento assai positivo che consente di non considerare mai una partita finita finché l'arbitro non emette il triplice fischio della chiusura. Per certi versi sono le vittorie più belle per un tifoso che vive i novanta e più minuti di una partita col pathos di chi vorrebbe sempre vincere. E cogliere la vittoria negli ultimi minuti non ha prezzo.

Così la squadra è andata tutta sotto il settore dei suoi tifosi per ricevere l'applauso e per gioire insieme a loro per questa vittoria preziosissima.