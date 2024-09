Taranto, arriva il deferimento del Tribunale Federale Nazionale La società non ha pagato le mensilità di giugno entro i termini previsti

“Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Taranto FC 1927 (Girone C di Serie C) a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 1° agosto 2024, al pagamento in favore di tesserati degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2024 nonché al pagamento in favore di un tesserato di altri compensi”.

La società è stata inoltre deferita a titolo di responsabilità diretta per gli atti e i comportamenti posti in essere da Salvatore Alfonso e Massimo Giove, all’epoca dei fatti rispettivamente amministratore unico e procuratore speciale del club.

Ovviamente il Taranto rischia già ua penalizzazione in classifica.