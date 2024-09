Benevento: Lanini si allena, Capellini ancora fermo Se il difensore cremonese non dovesse farcela, sarebbe pronto Alin Tosca

Lanini sì, Capellini no. Nella seduta pomeridiana il difensore cremonese non si è allenato e resta in dubbio per la sfida di domenica contro il Foggia. Come avevamo anticipato ieri, il difensore ex Juve era tornato a lavorare ieri pomeriggio dopo essere rimasto fermo nel mercoledì aperto al pubblico. Ma proprio a fine seduta ha accusato di nuovo il fastidio che lo aveva tenuto ai box il giorno prima. A questo punto, a due giorni dalla sfida col Foggia, appare complicato pensare che possa essere della partita con i satanelli. Nell'eventualità sarebbe pronto Alin Tosca, che è sembrato avviato verso la forma migliore.

Si è invece allenato Eric Lanini, che ieri era rimasto prudenzialmente fermo. Per lui una lieve distorsione ad una caviglia nell'atto di ricadere dopo uno stacco di testa. Il problema dovrebbe essere stato assorbito e l'attaccante torinese dovrebbe essere a disposizione per la sfida col Foggia, contro cui l'anno scorso segnò il gol della vittoria con salto mortale annesso per festeggiarlo.