Serie C / Diretta Benevento-Foggia, LIVE Al Vigorito il confronto della quinta giornata di campionato. Segui con noi la testuale del match

Al Vigorito si affrontano Benevento e Foggia per la quinta giornata del girone C di Serie C. La Strega è a caccia della terza vittoria consecutiva. I rossoneri, invece, sono reduci dal pareggio a reti bianche maturato al Francioni di Latina.

Benevento-Foggia, il tabellino

BENEVENTO (4-3-3): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco, Simonetti; Lamesta, Perlingieri, Manconi. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Starita, Lanini, Agazzi, Ciurleo, Viviani, Carfora, Avolio. All.: Auteri

FOGGIA (4-2-3-1): Perina; Salines, Ercolani, Camigliano, Felicioli; Gargiulo, Vezzoni; Orlando, Emmausso, Zunno; Murano. A disp.: De Simone, De Lucia, Silvestro, Mazzocco, Danzi, Santaniello, Millico, Tascone, Sarr, Carillo, Pazienza, Ascione. All.: Brambilla

Arbitro: Ubaldi di Roma 1. Assistenti: Chici di Palermo e Sicurello di Seregno. Quarto ufficiale: Gangi di Enna