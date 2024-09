La disavventura. La Juventus Next Gen resta a... terra Volo rimandato per tutta la notte: i giocatori hanno dormito sui loro zaini

La disavventura della Juventus Next Gen ha dell'incredibile. La squadra bianconera è rimasta bloccata a Trapani. Il volo che avrebbe dovuto riportare a casa la formazione U23 bianconera non è mai partito e i calciatori sono stati costretti a trascorrere la notte in aeroporto. I bianconeri sarebbero dovuti ripartire alla volta di Torino alle 2, salvo poi apprendere di un ritardo che si è presto trasformato in un nulla di fatto. Un volo posticipato di un’ora, poi di cinque, sino all’imbarco registrato definitivamente alle 9 del mattino. I calciatori hanno dormito sul pavimento dell’aeroporto, appoggiandosi su zaini e borse a loro disposizione come si evince dalla foto.

Montero si era detto soddisfatto del pari colto a Trapani: «Il Trapani, avendo avuto due rigori, ai punti avrebbe meritato anche di più, ma come ripeto da tempo queste sono le partite che ci servono per far crescere i nostri ragazzi: so bene quanto sia fisico e complicato questo campionato. Abbiamo affrontato una delle migliori squadre del girone, un gruppo pieno di qualità e fisicità: noi con questo punto andiamo via soddisfatti, ma sapendo che dobbiamo migliorare, a concretizzare ad esempio le palle gol che ci capitano in avvio di gara. Riuscire a concretizzare quelle, ti cambia poi la condotta del match. Come visto già a Catania, a Cerignola, sfidiamo avversari che hanno fatto esperienze importanti, che conoscono i segreti del mestiere: questo girone C sappiamo che è diverso, c’è tanto agonismo. Per i ragazzi è come fare l’università del calcio, imparare alla loro età è fondamentale. In questo avvio abbiamo affrontato tante avversarie di assoluto livello».