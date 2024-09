Monopoli squadra da trasferta: in casa non ha mai segnato L'avversario dei giallorossi di giovedì hanno due volti ben distinti in casa e fuori

Benevento, tre vittorie su tre in casa (Cavese, Potenza e Foggia), 10 gol fatti e 2 subiti; Monopoli tre successi su tre in trasferta (Turris, Foggia, Cavese), 7 gol fatti e appena uno subito.

Per contro i monopolitani hanno giocato solo due volte in casa racimolando la miseria di un punto (contro la Juventus Next Gen: 0-0). Il computo al Veneziani è appunto di una sconfitta contro il Sorrento (0-1) e un pari contro i bianconeri di Montero: un gol subito, nessuno segnato. Una sorta di dottor Jeckyl e mister Hyde, la squadra pugliese: irresistibile in trasferta, opaca in casa.

I numeri delle ultime due partite ci mostrano una squadra che lascia l'iniziativa agli avversari: è accaduto domenica a Cava con gli aquilotti capaci di tenere il possesso per il 60%, di fare un tiro in più in porta degli avversari (6-5) e di avere un indice xG (indice di pericolosità che indica la possibilità di attacchi che possono tramutarsi in gol) di 1,27 contro il misero 1,13 dei biancoverdi pugliesi. Ancora più “povero” lo score contro la Juventus nell'ultima gara al Veneziani, capace di avere il 64% di possesso palla, di sferrare 15 tiri verso la porta avversaria contro 9, con un indice xG di 1,65, contro quello di 1,11 dei monopolitani.

Una previsione grazie a questi numeri porterebbe dunque ad una gara come quella del San Nicola contro l'Altamura: la squadra di Colombo ben chiusa dietro con l'iniziativa lasciata ai giallorossi. Vedremo se sarà davvero così.

Dal punto di vista delle assenze, anche nelle file monopolitane dovrebbero essercene alcune: una riguarda il difensore Cristallo, che sconta la sua seconda giornata di squalifica. Restano da verificare le condizioni degli altri due difensori Bizzotto e Ferrini. In compenso è al rientro l'attaccante ghanese Yeboah, ex Mantova e Lucchese.

Nella foto il Monopoli quasi tutto schierato in difesa contro la Cavese al Lamberti