Lega Pro, turno infrasettimanale: si inizia stasera La sfida più interessante tra Turris e Avellino: gli irpini col nuovo allenatore

Il primo turno infrasettimanale di questa stagione ha inizio stasera. Tre partite, tutte alle 20,45. Come sempre sfide da emozioni forti. Ad iniziare da Turris-Avellino, che vede scendere in campo al Liguori la ritrovata squadra di Mirko Conte (con molti nuovi arrivi e due ex irpini Trotta e Casarini) e la formazione più deludente di queste prima cinque partite, l'Avellino (che ha perso anche Rocca per infortunio). Sulla panchina irpina siede per la prima volta Raffaele Biancolino, catapultato in prima squadra dalla formazione Primavera dopo l'esonero di Pazienza, che s'è portato con sé l'intero staff tecnico, compreso il direttore Giorgio Perinetti.

Altra sfida di grande interesse Casertana-Taranto. I rossoblù di Terra di Lavoro hanno una occasione più unica che rara di cogliere i tre punti e inguaiare ulteriormente la squadra jonica, che è sempre in attesa dei punti di penalizzazione dopo il deferimento. Terza sfida della serata al San Nicola, Team Altamura-Cavese. I pugliesi hanno assaporato la gioia della prima vittoria contro il Taranto e ora cercano il bis contro i cavesi, che invece hanno perso immeritatamente in casa contro il Monopoli.

Domani sera sono previste altre cinque partite: alle 18,30 di scena Potenza-Trapani con i lucani sempre più ringalluzziti che vorrebbero fare la festa all'ambizioso Trapani, alle 20,45 Catania-Cerignola, che è tutto un programma, Crotone-Sorrento, Foggia-Giugliano, con i satanelli attesi al riscatto, e Latina-Messina, nella quale potrebbe anche esordire l'ex giallorosso Riccardo Improta.

Infine le partite di giovedì. Alle 18,30 un unteressante Juventus-Picerno, alle 20,45 si chiude con Monopoli-Benevento.