Benevento, una domenica alla finestra Oggi si giocano ben 7 gare delle 10 totali: il clou è Catania-Monopoli

Lo “spezzatino” della settima giornata “santifica” abbondantemente la domenica nella quale si consumano 7 delle dieci partite in programma. Una si è giocata ieri sera e ha visto un salomonico 2 a 2 tra Taranto e Sorrento, con una spettacolare rete di Don Bolsius, che sembra aver ritrovato le antiche virtù, altre due si giocheranno domani sera, una delle quali è l'attesa Benevento-Juventus Next Gen, l'altra è Picerno-Messina.

Le sfide del pomeriggio... Il grosso delle partite è dunque riservato a questa domenica. Si comincia alle 18,30 con tre sfide interessanti: Cavese-Latina, con gli aquilotti alla ricerca di una vittoria interna e alla scoperta di un Latina, quello di Padalino, che ha le sembianze di una squadra nobile (Improta, Di Livio, Ndoj, Peterman, Capanni), ma deve ancora rivelare la sua vera identità. L'altra sfida è quella del Tursi col Cerignola che riceve la Casertana. Per la squadra di Iori è un esame severo, per quella di Raffaele, un punto nelle ultime due gare (ma l'ultima è un pari al Cibali), la possibilità di riprendere la corsa al primato e di issarsi per una notte in vetta alla classifica. Terza sfida pomeridiana quella del Municipale di Trapani tra i ragazzi di Aronica e la Turris. Sulla carta la squadra siciliana non dovrebbe avere problemi a conquistare i tre punti, ma la formazione di Mirko Conte, reduce dal pari con l'Avellino, è un brutto cliente per chiunque.

… e quelle delle sera. In serata, alle 20,45, è in programma il clou della giornata. Catania-Monopoli può dare l'esatta caratura dell'attuale capolista: squadra credibile o solo una meteora quella di Colombo? Per gli uomini di Mimmo Toscano un bel banco di prova contro una difesa “monstre” che ha subito solo 2 gol dall'inizio del campionato.

Si continua con Avellino-Foggia, sfida suggestiva al di là dell'attuale posizione di classifica di lupi e satanelli. L'attrazione è certamente l'esordio di Eziolino Capuano sulla panchina della squadra rossonera nello stadio che appena qualche anno fa è stato suo. Dall'altra parte ancora Raffaele Biancolino, appeso al risultato che saprà conquistare. Se vince, si va avanti con lui. Altrimenti... In quanto a Capuano, la sensazione è che cambi parecchio la difesa dei satanelli (recupera Parodi) e scommette su Millico, che getta subito in campo. Ricca di significati anche Potenza-Crotone. La squadra lucana è reduce dal ko shock rimediato al Viviani contro il Trapani. Caturano e compagni cercano un pronto riscatto, ma i pitagorici devono svoltare se vogliono aspirare ad un campionato più importante di quello che stanno disputando. Ultima sfida di giornata quella tra Giugliano e Altamura. Il risultato sembrerebbe scontato a favore dei ragazzi di Bertotto, ma attenzione alla squadra pugliese che forse vale più della sua magra classifica.