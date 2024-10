A Messina dirige un fischietto originario di Trapani Si tratta del terzo anno Edoardo Gianquinto della sezione di Parma

Sarà il terzo anno Edoardo Gianquinto appartenente alla sezione di Parma, ma originario di Trapani, a dirigere domenica la sfida allo Scoglio tra Messina e Benevento. Gianquinto, 29 anni, non ha mai diretto prima d'ora i giallorossi, ma ha incrociato l'anno scorso il Messina, ko a Francavilla Fontana (1-0). Il suo score personale parla di 24 partite dirette in Lega Pro, con 11 vittorie delle squadre di casa, cinque pareggi e 8 successi delle squadre in trasferta. 3 i rigori decretati, 7 le espulsioni comminate.

A Messina sarà coadiuvato da Vincenzo Andreano di Foggia e Emanuele Vracaccini di Macerata. Quarto ufficiale Pietro Marinoni di Lodi.