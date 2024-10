Arbitri di C: Benevento-Latina ad un "quinto anno" Non ha mai diretto prima d'ora la squadra giallorossa

Sarà il quinto anno Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa a dirigere domenica la sfida del Vigorito tra Benevento e Latina. Il fischietto veneto, che non ha mai diretto prima d'ora la squadra giallorossa, ha finora messo in curriculum 51 partite di serie C, con 21 vittorie delle squadre di casa, 13 pareggi e 17 successi delle formazioni in trasferta. Complessivamente ha decretato 9 rigori e comminato 12 cartellini rossi. Un solo precedente col Latina, l'anno scorso al Francioni, con la sconfitta dei nerazzurri per 3 a 0 contro il Picerno.

A coadiuvare Rinaldi ci saranno Antonino Junior Palla di Catania e Matteo Gentile di Isernia. Quarto ufficiale Filippo Colaninno di Nola.