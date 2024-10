Auteri, tanti buoni precedenti contro Padalino Il tecnico di Floridia ha vinto 4 volte su 7: le altre tre le ha pareggiate

Bè, se non è una “bestia nera” poco ci manca. Per Pasquale Padalino, Gaetano Auteri è poco meno di un incubo. Sei partite di campionato e una in Coppa Italia: il bilancio vede nettamente in testa il tecnico di Floridia con 4 vittorie e tre pareggi. Il tecnico foggiano invece non ha mai battuto don Gaetano. I primi due match risalgono nientemeno che al campionato 2015/16 di serie C, quello vinto proprio dal Benevento. Auteri sulla panchina giallorossa, Padalino su quella del Matera: 0-0 all'andata in Lucania, 1 a 1 al ritorno al Vigorito. Nel campionato successivo Auteri torna a Metera, mentre Padalino è a Lecce: i lucani vincono 3-0 nel Salento, mentre in Basilicata finisce 1-1. In quella stagione le due squadre si affrontano anche in Coppa Italia e vince ancora il Matera di Auteri: 2-1. Poi si ritrovano nel novembre del 2020: il tecnico di Floridia è a Bari, il foggiano a Castellammare: Bari-Juve Stabia vede la vittoria dei galletti per 2 a 0- L'ultimo incrocio è quello del 6 marzo 2022: Auteri è a Pescara, Padalino a Siena: vince ancora don Gaetano per 2 a 1 (autorete di Favalli e Ferrari per il Pescara, Ardemagni a tempo scaduto per il Siena).

Domenica sarà la loro ottava sfida, che si consumerà al Vigorito di Benevento. Giallorossi e nerazzurri hanno grandi qualità tecniche, ma la formazione pontina finora ha raccolto molto poco, tanto da far temere per la panchina del tecnico foggiano. “Non avrei nessun rimpianto o rimorso se la fiducia della società dovesse venire meno – ha detto Padalino – non è questa la mia preoccupazione, so a cosa vado incontro. Dopo la sconfitta col Giugliano il presidente è venuto in panchina e mi ha dato la mano, non so se è stata una cosa pensata per zittire il chiacchiericcio ma questo mi rallegra molto: è un grande gesto, soprattutto dopo una sconfitta. In ogni caso, anche se mi mandasse a casa, non avrei nulla contro Terracciano”.

Padalino dovrà fare a meno del giovane Scravaglieri, che ha un problema ad un ginocchio, forse di Cortinovis, che ha un problema ai flessori, e probabilmente anche di Vona. Avrà Riccardo Improta nonostante una frattura composta al setto nasale: l'ex giallorosso ha giocato contro il Giugliano con una maschera protettiva.

Il Benevento, da parte sua, riprenderà gli allenamenti questo pomeriggio. Domani è prevista una seduta doppia, nel pomeriggio sarà aperta al pubblico.