Benevento, l'infermeria si svuota: fermo solo Pinato Domani pomeriggio alle 15 seduta a porte aperte all'Antistadio Imbriani

Un giorno salutare di riposo, ma dopo aver ricominciato a lavorare già lunedì mattina (seduta soprattutto per chi non aveva giocato), ha fatto da prologo alla ripresa vera e propria della preparazione del Benevento questo pomeriggio. Seduta classica con “attivazione a secco, lavoro misto, esercitazioni 10 contro 10 e divisi per gruppi, con esercitazioni 6 contro 6, lavoro intermittente e partita finale”. Oggi si continua con una seduta doppia. Al mattino alle 9,45, di pomeriggio alle 15. Quest'ultima sarà a porte aperte e i tifosi giallorossi potranno assistere come ormai è diventata una loro consuetudine a metà settimana.

L'infermeria è andata man mano svuotandosi. Dopo Acampora e Ferrara che avevano già ripreso ad allenarsi la settimana scorsa (ma il trequartista napoletano, dopo il lavoro differenziato, questa settimana si è anche unito al gruppo), questa mattina anche Biagio Meccariello dovrebbe rientrare a tutti gli effetti in gruppo. Rimane fuori solo Marco Pinato, che é alle prese con una antipatica forma di pubalgia. Il giocatore brianzolo è atteso in settimana a Bologna per un esame specialistico.

E' fuori discussione che la situazione infortuni sia nettamente migliorata in questa settimana e Auteri può seriamente pensare a qualche novità nella formazione che domenica alle 15 affronterà il Latina. D'altro canto l'immagine di quella squadra nella sfida di Messina, capace di giocare in maniera fantastica per dei tratti di gara, ma poi di piegarsi improvvisamente su se stessa, è ancora impressa nella memoria di tutti. Ed è probabile che quella personalità che Auteri ha visto carente nei suoi, può aumentare esponenzialmente con l'ingresso in squadra di qualche giocatore esperto. E' quello che auspicano tutti, fermo restando che al Vigorito la squadra giallorossa finora non ha mai “toppato” una gara ed, oltre a cogliere l'en plein, ha offerto prestazioni decisamente sopra le righe.