Lo strano derby bresciano tra Ciciretti e Ceravolo Ieri erano su sponde diverse in serie D: Ospitalello e Pro Palazzolo

Fabio Ceravolo di qua, Amato Ciciretti di la. Scampoli di carriera vissuta su altri palcoscenici. Ceravolo, a 37 anni, è il colpo in attacco del Pro Palazzolo, Ciciretti è il sogno dell'Ospitaletto, che pensa di poter varcare la soglia del dilettantismo. Ieri si sono ritrovati a Palazzolo uno di fronte all'altro, senza scontrarsi mai fisicamente. Fabio è entrato al 74', Amato è rimasto in panchina, in attesa di arrivare alla sua condizione migliore. Il derby della “Franciacorta” (la zona in provincia di Brescia famosa per i suoi spumanti) è terminato in parità. E' andato in vantaggio l'Ospitaletto, poi ha pareggiato il Pro Palazzolo, rischiando anche di vincere. Nel girone B di serie D l'Ospitaletto mantiene il secondo posto alle spalle del Desenzano sopra di un punto, il Palazzolo è un po' più dietro, al sesto posto. Ma con due giocatori di questo calibro tutte e due le squadre sognano in grande.

Nella foto Ciciretti intervistato a fine partita da una Tv locale