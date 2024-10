I giallorossi scoprono gli angoli suggestivi di Montefalcone . LE FOTO Si avvicina il clou della giornata: alle 15 l'inaugurazione del nuovo impianto, alle 16 l'amichevole

La giornata continua, dopo l'incontro con le scolaresche dell'Istituto Comprensivo e prima del pranzo. Una bella passeggiata nel centro storico per la delegazione giallorossa, gli sguardi interessati di Berra e Capellini, di Nunziante e Prisco nelle viuzze del centro fortorino, che lo ricordiamo ha solo 1.200 abitanti, ma tanti angoli suggestivi da non lasciarsi sfuggire. Nelle foto del nostro Mario Taddeo alcuni di questi momenti. Prima dell'evento vero e proprio, l'inaugurazione del risutrutturato campo sportivo e a seguire l'amichevole tra il Benevento Calcio e l'Asd Fc Montefalcone, che quest'anno partecipa al campionato di Terza categoria. Il resto della squadra giallorossa parte intorno alle 14 dallo stadio Vigorito per raggiungere i compagni nel centro fortorino.