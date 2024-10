Benevento, martedì intervento chirurgico per Pinato Questa mattina allenamento sul sintetico dell'Avellola

Mattinata all'Avellola per il Benevento, per acclimatare i giocatori al fondo in sintetico. Dopo “l'attivazione a secco, i calciatori sono stati impegnati con attivazione tecnica specifica per reparti, esercitazioni per le costruzioni con e senza opposizione, lavoro sulle finalizzazioni, partita su campo ridotto e scarico finale”.

Nessun problema per i giallorossi che avevano saltato ieri l'amichevole di Montefalcone. Sono tutti scesi regolarmente in campo, anche Prisco, che dunque dovrebbe essere abile ed arruolabile per la trasferta di Potenza.

Unici assenti ovviamente Nardi, che sta affrontando la fase di recupero dopo la rottura del crociato (8 agosto) e Pinato, che deve risolvere i suoi problema con la pubalgia.

Dopo la visita specialistica della settimana scorsa a Bologna, è stato deciso per un intervento chirurgico risolutivo (ernia sportiva), probabilmente in settimana entrante.

Senza entrare nello specifico il trattamento chirurgico è la scelta ideale se il dolore persiste da lungo tempo e i trattamenti conservativi non hanno dato risultati. Si dovrebbe procedere con tecnica mini-invasiva.

Questo il comunicato della società: “Il calciatore Marco Pinato, a seguito di esami strumentali, sarà sottoposto ad intervento chirurgico per "Sport Hernia" martedì 22 ottobre presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna.

Successivamente all'intervento, dopo le visite di controllo, verranno stabiliti i tempi di recupero”.