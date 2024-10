Greco (Picerno): "Chi è penalizzato dovrebbe uscire dal campionato" Il dg dei lucani duro: "Così si falsano i campionati. Chi segue le regole, non fa acquisti onerosi"

Lo stillicidio delle penalizzazioni è iniziato molto presto quest'anno. Sono già state penalizzate Triestina (un punto) nel Girone A, Spal (tre punti) in quello B, Catania e Turris (entrambe un punto) nel Girone C. Ora si attendono altre penalizzazioni, a cominciare dalla Ternana che potrebbe subire un -2, fino al Taranto, che rischia persino di non terminare la stagione, tanto più che si parla di una penalizzazione da sei a dodici punti.

Sulle penalità inferte alle società di C è intervenuto “a gamba tesa” il direttore generale del Picerno, Vincenzo Greco. Intervistato da Antenna Sud non è andato tanto per il sottile: “Per me una società che subisce una penalizzazione non dovrebbe continuare il campionato. Andrebbe esclusa subito perchè è così che si stravolge la regolarità della stagione a scapito di quelle società virtuose che fanno sacrifici indicibili per rispettare le regole e rinunciano il più delle volte a fare onerose campagne acquisti per rispettare i parametri imposti. Se non è disparità questa...”.