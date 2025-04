Benevento, settimana "pasquale" di lavoro Mercoledì, giovedì e venerdì ci si allena di mattina

Settimana di lavoro, questa che prelude alla Pasqua. Si gioca il giorno di Sabato Santo e non c'è tempo per pensare alle festività. Il Benevento si è già ritrovato stamattina all'Imbriani per una seduta di scarico per chi aveva giocato a Cerignola e per qualcosa di più per chi invece non ha preso parte alla gara.

Si va avanti con la cadenza di una seduta al giorno. Domani si replica alle 15 e le porte dell'Imbriani saranno aperte al pubblico che vorrà assistere all'allenamento.

Mercoledì, giovedì e venerdì sono state programmate tre sedute mattutine: inizio del lavoro alle 10,30. Venerdì 18 sarà anche la vigilia della sfida col Trapani e alle 18 la squadra andrà nel consueto ritiro all'Hotel Europa di Venticano.

E' prevista una seduta di rifinitura anche sabato mattina, considerato che la sfida col Trapani è fissata per le 18,30.