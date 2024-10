Benevento, la "prima volta" di Alin Tosca Il difensore rumeno non aveva mai segnato nel Benevento,.L'ultimo gol in Nazionale 3 anni fa

36 partite nelle file della strega, 13 nella serie A del 2017/18, 16 nella B del 2022-23, 7 nella serie C di quest'anno. Per Alin Tosca è stato un giorno speciale, perché a Potenza contro il Sorrento ha segnato il suo primo gol con la maglia del Benevento. Una perla rara se si sfoglia il curriculum del mancino di Alexandria (32 anni compiuti a marzo) che col gol non ha mai avuto feeling. Anzi. Per trovare una segnatura del difensore giallorosso bisogna risalire a tre anni fa, il 5 settembre del 2021, quando realizzò il gol d'apertura della sfida per le qualificazioni mondiali della Nazionale di Romania contro il Liechtestein all'11' del primo tempo con un violento sinistro in diagonale da appena fuori l'area.

Un gol in Nazionale, con la quale ha accumulato 30 gettoni di presenza, e quasi più nulla. Perchè di gol in campionato, 353 presenze tra Steaua, Betis, Paok, Gazientep e Al Riyadh, Alin non ne aveva mai segnato uno prima di quello del Viviani. Per trovare un'altra rete bisogna risalire addirittura al 14 dicembre del 2014 quando ancora militava nello Steaua Bucarest. Fece gol in una gara di Coppa di Lega (altre 34 presenze nelle Coppe) sul campo dell'ACSM di Iasi (3-0, il suo fu il gol di chiusura). Curiosità: in entrambi i gol della sua carriera era schierato da terzino sinistro.

Una bella soddisfazione per il difensore rumeno che ha voluto fortemente tornare a Benevento dopo la prima esperienza in serie A. Come Acampora e Viviani ha quel campionato di due anni fa in B da cancellare e non vuole farsi sfuggire l'occasione. Magari anche cominciando a segnare qualche gol.

Nella foto in alto (Taddeo) il gol di testa di Tosca al Sorrento.

In basso Il suo ultimo gol segnato prima di quello di Potenza, in Nazionale il 5 settembre 2021