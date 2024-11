Benevento, primo allenamento in vista della Turris Domani si replica di mattina. Nel pomeriggio si va in ritiro

Partenza in pullman stamani alle 9 da Crotone, ritorno a Benevento in tempo per andare subito in campo all'Imbriani per riprendere gli allenamenti. D'altro canto appena lunedì sera (20,30) si gioca di nuovo. Al Vigorito sarà di scena la Turris.

L'allenamento di ripresa ha visto coinvolto chi è subentrato nel secondo tempo e chi non ha preso parte alla gara di ieri sera contro il Crotone ed è stato caratterizzato da “attivazione tecnica, lavoro di tipo intermittente e partita finale”.

Si riprende domani mattina alle 10,45, sempre all'Imbriani. Seduta mattutina anche domenica 3, mentre nel pomeriggio è prevista la conferenza stampa di presentazione con Gaetano Auteri alle 17. Poi la partenza per il ritiro di Venticano. Rifinitura lunedì mattina alle 10 all'Antistadio. Alle 20,30 il derby con la Turris.

La squadra corallina è redice da un buon pareggio al Liguori contro il Catania. 14 punti complessivi in classifica, in trasferta ha conquistato 6 punti in 6 partoite, vincendo a Cava (2-1), pareggiando a Caserta, Sorrento e Taranto, perdendo invece a Potenza e Trapani. Gli unici due gol segnati in trasferta sono quelli della vittoria al Lamberti. Ne ha subiti invece 7.