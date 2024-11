Benevento-Turris, Auteri: "I cambi sono necessari". Rileggi la diretta Le parole del tecnico giallorosso in vista del derby del Vigorito

Domani il Benevento affronta la Turris al Vigorito per il tredicesimo turno di campionato. Alla vigilia della sfida, il tecnico giallorosso Auteri l'ha presentata così:

Mister si chiude un trittico intenso. Come ci arriva la squadra? Cosa ne pensa della Turris?

"Si chiude una settimana intensa, prima di ogni altra considerazione dobbiamo fare il conto di chi sta meglio fisicamente. Non ci sono problematiche particolari, valuterò attentamente fino alla fine. Quella di domani è una gara importante, bisogna presentarsi nel miglior aspetto possibile contro una squadra che ci impegnerà perché è diventata solida e ha anche un buon organico. Probabile che qualche cambiamento lo faremo. Valuterò fino alla fine chi dà maggiori garanzie, con la consapevolezza che c'è possibilità di scelta senza alterare l'assetto della squadra. I cambi sono necessari, considerato che si tratta della terza partita in pochi giorni. I rischi da non correre? I ragazzi sanno cosa troveremo. Ci aspetteranno alcune situazioni a cui dobbiamo farci trovare pronti. La Turris difende bene, sarà una partita in cui noi dobbiamo mantenere la lucidità indipendentemente dal fatto che si possa sbloccare o meno. Nell'ultimo periodo siamo stati continui, a dir la verità lo siamo stati anche prima. A Crotone abbiamo pareggiato senza situazioni in cui abbiamo sofferto iniziative particolari da loro. La nostra partita è stata ottima, solo nel finale gli abbiamo dato coraggio perdendo le distanze. Qualche situazione nel primo tempo è nata più per demerito nostro che per merito loro. Dopo il 2-0 li abbiamo messi in difficoltà, dopo gli abbiamo dato coraggio commettendo degli errori di tipo tecnico. Il Crotone non ha avuto occasioni vere".

Perlingieri ha recuperato?

"Sì, sarà a disposizione. Abbiamo preferito evitare rischi che potevano esserci".

Può fare un bilancio di questi undici mesi?

"Parliamo di due campionati diversi, stiamo facendo un percorso di crescita. Sono sempre abituato a giudicare il merito, la prestazione della squadra. Ci concentriamo su questo".

I risultati degli anticipi hanno sorriso al Benevento, questo può cambiare qualcosa nell'approccio?

"Non mi piace perdere energie in questo modo. Penseremo ai nostri avversari quando dobbiamo incontrarli, ovvero due volte l'anno. Ci concentriamo su noi stessi e sull'avversario che incontreremo. Domani faremo una ulteriore rifinitura e continueremo a prepararci. Sappiamo come affrontare la Turris, non ci sono partite determinanti ma adesso sono tutte importanti perché ti permettono di costruire nell'immediato presente degli step che dobbiamo percorrere".