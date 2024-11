Borello: "I buoni cambi fanno vincere i campionati" Non facile dimenticare la delusione di Crotone: "Ma ci siamo riusciti con la concentrazione"

Per lui poco più di 25 minuti, per far rifiatare Lamesta e per provare a ritagliarsi un ruolo importante in squadra. Peppe Borello per ora si accontenta: “I cambi – dice - sono un aspetto fondamentale per vincere i campionati: c'è bisogno di tutti. Siamo una grande squadra e quando veniamo chiamati in causa dobbiamo rispondere sempre al meglio”.

Nonostante conoscesse già i risultati delle rivali, la squadra ha pensato solo a bettere la Turris per quella che è stata la settima vittoria di fila al Vigorito: “Ci concentriamo solo su noi stessi, inutile pensare agli altri, Dobbiamo cercare di vincere quante più partite possibile e mantenere questo andamento”.

Il connubio coi tifosi si rinforza sempre di più: “I tifosi sono un aspetto fondamentale nel calcio: per poter vincere bisogna che si incastrino tante cose, insieme a loro dobbiamo toglierci queste soddisfazioni”.

Non è stato semplice cancellare in fretta la delusione di Crotone: “C'era rannmarico e delusione per Crotone, ma poi abbiamo subito preparato questa partita con la Turris concentrardoci bene.

Quel corner all'ultimo secondo? C'è poco da pensare a quel punto, ma dobbiamo gestire meglio le partite: era importante vincere, ora bisogna preparare Picerno che è molto difficile”.