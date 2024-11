Perlingieri, esordio convincente in maglia azzurra Il giovane giallorosso ha giocato per 62 minuti, entrando dall'inizio. Suo l'assist del secondo gol

Un esordio estremamente positivo in maglia azzurra per Mario Perlingieri che è sceso in campo nella vittoriosa sfida della Nazionale Under 20 contro la Romania nell'Elite League (4-1 il risultato finale). Per lui 62' di partita, fin quando cioè Berardo Corradi non ha deciso per la sua sostituzione con l'empolese Konatè. Un primo tempo per il “SuperMario” giallorosso fatto come suo solito di slanci agonistici e di giocate per la squadra. Un assist per il secondo gol azzurro e tanti palloni depositati sui piedi dei compagni, denotando un altruismo che è stato più volte esaltato dai commentatori della partita. In particolare Katia Serra, ex azzurra della Nazionale femminile italiana, ora apprezzata opinionista Rai, ha detto che “Perlingieri, prima che nei piedi, il calcio ce l'ha nella testa”. Un elogio che fa capire ancora una volta quanto sia prezioso il suo gioco per la squadra. Il giovane giallorosso non può che essere contento di quanto è riuscito a fare in un ruolo non semplice, spesso isolato in avanti dai suoi compagni, ma sempre utile e dispensatore di assist per tutti, oltre che generoso nel ripiegare anche in zona difensiva. Per lui anche la suggestione dell'ingresso in campo sin dall'avvio, con l'inno nazionale,. Le foto ricordo con la squadra, tanti flash back che rimarranno indelebili nei ricordi del giovane attaccante della strega.

Già da domani il ragazzo di Torre sarà nuovamente a disposizione della squadra di Auteri, pronto a riprendersi il posto in squadra nella prossima trasferta di Taranto. Convinto che possa crescere sempre di più e che questa parentesi in azzurro potrà essere solo l'inizio di una carriera sempre più brillante.

Al termine Bernardo Corradi ha parlato dei due esordienti, uno dei quali era proprio Mario perlingieri: "A voilte ci si dimentica che sono ragazzi e non è mai banale esordire com la maglia azzurra, l'hanno fatto in maniera agregia. Anche i vecchi hanno accolto i nuovi arrivati con entusiasmo"