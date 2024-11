Parapiglia finale, due turni di stop a Tribuzzi Nel dispositivo del Giudice si parla di "tentativo di colpire un avversario con un calcio"

L'Avellino perde Alessio Tribuzzi che con il rosso diretto a fine gara dopo Benevento-Avellino ha rimediato due giornate di squalifica. "Tentativo di colpire un avversario con un calcio all'altezza del gluteo senza riuscirci": questa la motivazione dei due turni di stop. Anche per il preparatore dei portieri Pasquale Visconti non sarà in panchina per due turni: "condotta non corretta nei confronti di due tesserati avversari al rientro negli spogliatoi". Luca Palmiero, con il quarto giallo in campionato, raggiunge Dimitrios Sounas nell'elenco dei calciatori in diffida (con la quinta ammonizione scatta un turno di squalifica).