Benevento, domani ripresa. Mercoledì pomeriggio a porte aperte La squadra giallorossa ha usufruito di due giorni di riposo

Auteri ha concesso due giorni di completo riposo ai suoi ragazzi, che dunque hanno staccato la spina domenica e lunedì. Domani invece riprende regolarmente la preparazione all'Antistadio. Appuntamento domani mattina in campo alle 10,45.

Mercoledì 27 come d'abitudine è prevista una doppia seduta di allemamento: al mattino alle 10 in campo, nel pomeriggio alle 14,45. La seduta pomeridiana sarà quella consueta a porte aperte dedicata alla tifoseria giallorossa che vorrà assistere all'allenamento dei propri beniamini.

Giovedì 28 si replica ancora di pomeriggio all'Imbriani: ore 14,45. Anche questa volta si tratta di una “settimana corta”, in considerazione del fatto che contro l'Audace Cerignola si gioca sabato pomeriggio. Dunque venerdì mattina alle 10,45 è già prevista la seduta di rifinitura per la sfida con la seconda della classe. Nel pomeriggio alle 18 partenza per l'Hotel Europa Villa il Sogno di Venticano per il consueto ritiro pre-partita. Contro la squadra di Raffaele si gioca sabato alle 15 al Vigorito.