La sfida con l'Audace Cerignola ad un "quinto anno" Il direttore di gara ha già diretto due volte il Benevento nella scorsa stagione

A dirigere la sfida tra Benevento e Cerignola sabato sarà Niccolò Turrini, alla sua quinta stagione in Lega Pro. Turrini ha diretto dinora 56 partite in serie C con 22 vittorie delle formazioni di casa, 17 di quelle in trasferta e 17 pareggi. Sono 7 i rigori decretati da Turrini, 8 i cartellini rossi comminati. Volto conosciuto per il Benevemto che lo scorso anno lo ha avuto in due occasioni, sempre fuori casa. La prima volta il 24 settembre 2023 in Brindisi-Benevento, giocata sul neutrp di Picrno e vinta dai giallorossi grazie ad un gol di Ferrante, la seconda il 28 gennaio '24 allo Iacovone per la sfida tra Taranto e Benevento terminata 2-2 con il vantaggio di Berra, il pari su calcio di rigore, assai opinabile, assegnato agli jonici per un presunto fallo di Pastina su De Marchi (lo stesso Capuano ammisse tempo dopo che il rigore non c'era) e realizzato da Kanoutè, il nuovo vantaggio di Ciano e il definitivo 2-2 di Simeri.

Turrini sarà coadiuvato da Davide Santarosa di Pordenone e Elia Tini Brunozzi di Foligno. Quarto ufficiale Giorgio Vergato di Bari.