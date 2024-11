Serie C / Diretta Benevento-Audace Cerignola 0-0, LIVE Segui con noi la diretta testuale del big match della 17^ giornata

Al Vigorito si affrontano Benevento e Cerignola per il big match della 17^ giornata di campionato. Sul manto erboso dell'impianto di Via Santa Colomba si sfidano le due prime della classe, pronte a conquistare punti preziosi per il proprio cammino.

20' - Ammonito Visentin

19' - Conclusione dalla distanza di Tascone: Nunziante blocca

14' - Il Benevento risponde con una punizione di Manconi che viene deviata in angolo da Saracco

12' - Ammonito Capomaggio

12' - Nunziante salva il Benevento con tre parate su conclusioni ravvicinate di Jallow, Paolucci e Salvemini. Applausi del Vigorito per il portiere giallorosso

8' - Per il Cerignola ci prova Jallow: la palla sfiora la porta difesa da Nunziante

4' - Conclusione di Paolucci che va fuori

1' - Comincia Benevento-Cerignola

Benevento-Audace Cerignola 0-0, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Ferrara; Talia, Prisco; Lamesta, Acampora, Simonetti; Manconi. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Starita, Lanini, Tosca, Agazzi, Viviani, Viscardi, Borello, Perlingieri, Carfora. All.: Auteri

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Ligi, Capomaggio, Visentin; Coccia, Tascone, Bianchini, Paolucci, Russo; Jallow, Salvemini. A disp.: Greco, Fares, Ruggiero, Parigini, Martinelli, Faggioli, Velasquez, Sainz-Maza, Tentardini, Carnevale, Lorusso, Iurilli, Carrozza, Di Dio. All.: Raffaele

Arbitro: Turrini di Firenze. Assistenti: Santarosa di Pordenone e Brunozzi di Foligno. Quarto ufficiale: Vergaro di Bari

Note: Ammoniti Capomaggio, Visentin