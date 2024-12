Benevento già in campo. Giovedì test a Montesarchio Torna il tour "ConosciAMO il Benevento": si viaggia alla volta della Valle Caudina

Un'altra settimana importante per il Benevento, che si appresta alla trasferta di Trapani. La squadra ha ripreso già oggi a correre (solo chi non aveva preso parte alla sfida col Cerignola), domani sarà invece giorno di riposo. Si riprende martedì pomeriggio alle 14,45 all'Imbriani. Si continua mercoledì con la solita “doppia”: alle 10 del mattino e alle 14,45 del pomeriggio.

GIOVEDI' IN PROVINCIA. E' la settimana che riallaccia il filo col “tour in provincia”. Torna “ConosciAMO il Benevento”, la tappa questa volta è la vicina Montesarchio. Dopo la mattina nella scuole del centro caudino, alle 15 è prevista l'amichevole all'Allegretto, che ha un fondo in sintetico di ultima generazione, messo in posa nel 2019 in concomitanza con le Universiadi. Il Montesarchio partecipa quest'anno al campionato di Promozione campana (girone C) ed è nelle prime posizioni di classifica (in testa c'è il Castelpoto). Da sottolineare che anche il “Provinciale” di Trapani ha un fondo campo in erba artificiale (dal 2014), per cui negli ultimi giorni della settimana sono state programmate delle sedute di allenamento sul sintetico.

VENERDI' AVELLOLA... Venerdì mattina la squadra si ritroverà come di consueto all'Imbriani, ma poi salirà sul bus societario e si porterà fino all'Avellola per una seduta di allenamento sul sintetico che dovrebbe iniziare intorno alle 10,45.

… SABATO MEOMARTINI. Sabato mattina ancora “on the road”. Considerati gli impegni delle giovanili giallorosse all'Avellola, il Benevento ha chiesto per sabato mattina di allenarsi al Meomartini, gestito dalla Grippo di Guido De Rosa. Inizio della seduta programmato alle 9,45. Subito dopo la squadra sarà a pranzo al “Dada Restaurant”, per poi partire alla volta di Trapani.

DOMENICA RIFINITURA. Al Pronvinciale si gioca alle 19,30. Per cui Auteri ha programmato una seduta di rifinitura in mattinata proprio a Trapani. Poi la sfida con la squadra di Aronica, redice dalla cocente sconfitta contro lìAltamura.

Nella foto uno scorcio dell'Allegretto di Montesarchio