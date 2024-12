Benevento: occhio al Monopoli, pensando al Trapani Stasera ultime sfide della 17a giornata. La mente è già rivolta alla trasferta siciliana

Il campionato “spezzatino” ha il potere di sdoppiare anche gli interessi delle varie squadre. La maggior parte delle formazioni del girone C sono già proiettate al prossimo turno, il 18°, mentre stasera sono ancora in tabellone due partite importanti: Monopoli-Avellino e Sorrento-Giugliano. Al Veneziani c'è addirittura in palio la possibilità di aggredire il secondo posto del Cerignola e i pugliesi ci pensano, eccome, all'eventualità di battere i biancoverdi dell'Irpinia per regalarsi un'altra serata da sogno. L'Avellino che dista 9 punti dalla vetta ha un solo obiettivo: quello di vincere per ridurre il gap. Ma non sarà un'impresa semplice contro una squadra spigolosa come quella di Colombo. Per altro Biancolino, oltre agli squalificati Palmiero e Tribuzzi, ha perso nuovamente D'Ausilio per un risentimento al flessore e non potrà contare su Vano, che ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio.

Il Benevento sarà alla finestra ad assistere ad una sfida che lo interessa molto da vicino. Il pensiero dei giallorossi, in fondo, è già tutto preso dalla prossima trasferta in terra siciliana. Domenica, in un orario insolito (19,30) la strega sarà ospite del Trapani degli ex Karic e Benedetti. Squadra che sente spirare forte il vento delle polemiche dopo la sconfitta di Bari contro l'Altamura. I siciliani sono a dieci punti dalla vetta e la tifoseria locale non sembra essere accanita sostenitrice del buon Aronica. Per i siciliani 14 punti conquistati al Provinciale (4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, 17 gol fatti, 8 subiti), 10 in trasferta (2 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, 15 gol fatti, 13 subiti). Ma sopratutto secondo miglior attacco del campionato alle spalle proprio del Benevento con 32 gol segnati e 11a difesa con 21 reti subite. Una sorta di dottor Jackyl e mister Hide, tanto abile nel segnare, così maldestro nel difendere.

Il Benevento sa bene che tipo di partita lo attende. Troverà un avversario assatanato, spinto dalla sua forza d'urto in attacco dove presenta il capocannoniere del campionato, l'argentino Facundo Lescano, 13 gol, in fuga rispetto a Caturano e Patierno che lo inseguono a 8. Dovrà provare a disinnescare le sue bocche da fuoco, individuando rapidamente i punti deboli dei siciliani. Servirà una partita agonistica e che non lasci mai l'iniziativa agli avversari. Auteri farà le prove in settimana sul sintetico di Montesarchio, dell'Avellola e del Meomatini. Ma soprattutto cercherà qualche soluzione alternativa all'ultimo Benevento che ha lasciato un tantino a desiderare. Le alternative ci sono e sono anche di qualità. Il momento di flessione può essere superato soprattutto guardando avanti senza pregiudizi.