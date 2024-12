Benevento: "doppia" intensa, monitorato Perlingieri Ultima seduta sull'erba naturale: ora tre allenamenti sul sintetico

Mercoledì doppia. Se non ci sono settimane ingarbugliate le due sedute di allenamento a metà strada con la prossima partita sono di routine. All'imbriani si è cominciato stamattina: "I calciatori sono stati impegnati con lavoro di pre forza, esercizi core stability, circuito di forza esplosiva in palestra, servizi di rapidità con reattività e scarico finale".

Nel pomeriggio si è tornati in campo per un'altra sessione di lavoro "caratterizzata da attivazione a secco, possesso palla a tema su spazio ridotto, esercitazioni per le costruzioni sotto pressione, partita finale e scarico defaticante".

E' stato l'ultimo allenamento di questa settimana sull'erba naturale, perchè da domani inizia una tre giorni sul fondo artificiale. Si comincia con l'amichevole all'Allegretto di Momntesarchio, si continua venerdì mattina con una seduta all'Avellola (alle 17 la conferenza stampa di Auteri), mentre sabato mattina, prima di partire alla volta di Trapani, la truppa giallorossa si porterà al Meomartini per l'ultima seduta di lavoro. Auteri non sembra avere particolari problemi con i suoi ragazzi. La tenuta di tutti è buona e il tecnico può scegliere come vuole. Il più attenzionato di tutti rimane Mario Perlingieri, che ha lavorato con i compagni ma non è al massimo della condizione. Lo staff medico lo tiene costantemente monitorato e Auteri segue con attenzione la settimana del suo giovane nazionale. Rimangono i dubbi per una sua presenza sin dall'inizio a Trapani, dove non si dovrà rischiare nulla. Lì, contro una squadra che ritiene la sfida quasi un'ultma spiagga, bisognerà essere determinati e pronti ad una partita di grande agonismo. E' possibile che per l'occasione il tecnico faccia qualche scelta diversa dall'ultima partita, affidandosi ad elementi che hanno manifestato ultimamengte una condizione migliore. I tre allenamenti sul sintetico saranno determinanti per le scelte finali.