L'amarcord: quegli unici due successi in casa Trapani 30 precedenti in 75 anni: il campo siciliano mai prodigo di gioie

Quando si dice che un campo è “tabù”. Ecco, quello di Trapani non è mai stato prodigo di punti per il Benevento, che vi ha giocato 15 volte in 75 anni, rimediando 8 sconfitte, 5 pareggi e conquistando appena 2 vittorie. Il computo totale parla di 30 precedenti complessivi tra la strega e i siciliani con questi ultimi leggermente avanti nel bilancio totale: 11 vittorie per loro, 9 per il Benevento, 10 pareggi.

Dunque le due vittorie conseguite in terra siciliana diventano due “perle rare” da rivivere con l'aiuto della macchina del tempo. La prima volta risale addirittura alla prima trasferta in terra siciliana per i sanniti. Stagione 48/49, immediato dopoguerra. Campionato travagliato, finito con una serie di “combine” che cambiarono i connotati alla classifica finale: uno spareggio promozione tra Avellino e Catania vinto dagli irpini per 1 a 0, poi cancellato per un illecito che mandò i biancoverdi all'ultimo posto e retrocessi e gli etnei in serie B. Il Benevento? Finì secondo, a due punti dal Catania. A Trapani giocò il 12 giugno del '49, 18a di ritorno. Vinse per uno a zero, il gol lo mise a segno Enzo Pastore, beneventano, ala velocissima e abile nelle realizzazioni. Per la cronaca il Trapani aveva assunto in quegli anni la denominazione di Dapranum.

La seconda vittoria è relativamente più recente: storia dell'8 giugno 1975. Campionato di serie C 74/75 con un Benevento brillantissimo quarto classificato al termine della stagione. Quel giorno a Trapani la squadra allenata da Piero Santin si difese bene e nonostante qualche assenza seppe ribattere bene agli attacchi dei siciliani (gol annullato e una traversa per loro). Al 39' del secondo tempo la squadra giallorossa passò grazie ad un'azione funambolica di Alfredo Zica sulla sinistra che dribblò ben quattro avversari e mise al centro un pallone che il numero 14 Eugenio Capossela depositò facilmente in rete.

Poi non c'è stata mai troppa gloria per i giallorossi a Trapani. Persino l'ultima sfida del 2019-20, quella della promozione record della squadra di Inzaghi, terminò con la vittoria dei siciliani: il Benevento vi arrivò il 13 luglio, tre settimane dopo aver festeggiato la matematica promozione in serie A. Quella squadra imbottita di riserve (Basit, Gyamfi, Di Serio, Del Pinto e con Manfredini tra i pali) perse per 2 a 0 con le reti di Pagliarulo e Coulibaly. E' stata quella l'ultima volta dei giallorossi al Provinciale. Per la cronaca, la partita d'andata è quella del famoso 5 a 0 con la tripletta di Viola e con i gol di Coda e Sau. Nelle file dei siciliani giovani di belle speranze che ora militano in serie A come il portiere dell'Atalanta Carnesecchi e l'ala della Fiorentina Colpani.

Nella copertina di Mario Taddeo i giornali che immortalarono la vittoria ottenuta a Trapani l'8 giugno del 75, la foto di Enzo Pastore, autore del gol della vittoria del '49 e Nicolas Viola, che segnò una tripletta nell'ultima sfida giocata al Vigorito