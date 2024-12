Benevento già a Trapani: domattina la rifinitura Auteri dice di aver già scelto: ha in mente più di qualche avvicendamento

Mattinana al Meomartini, pranzo da Dada restaurant, poi partenza in aereo per Trapani. Il Benevento è già sbarcato in Sicilia, domani mattina Auteri sottoporrà i suoi ad una seduta conclusiva di allenamento. Una sorta di rifinitura bis rispetto a quella di stamattina. D'altro canto si gioca alle 19,30 e dunque c'è tutto il tempo per riscaldare i muscoli e fare qualche ultimo “ripasso” in vista della difficile sfida con la squadra di Aronica. Il tecnico trapanese ha parlato in conferenza stampa, ma ha detto veramente poco. Per l'occasione avrà al suo fianco il presidente Antonini, una circostanza che ha scatenato i social che si sono lasciati andare ai commenti più ironici.

Auteri non doveva aspettare stamattina per fare le sue scelte. L'aveva anticipato anche in conferenza stampa: le decisioni sono già prese. Qualcosa si è visto anche a Montesarchio giovedì. Difficile azzeccarle tutte, ma una cosa è certa: il tecnico di Floridia cambierà più di qualche uomo al Provinciale. Sembra difficile che inizi con Perlingieri. Il giovane attaccante di Torre sta gestendo un problema muscolare. Sta abbastanza bene, ma forse chiamarlo subito in causa sarebbe un azzardo. Dunque si apre la corsa alla sua maglia. Chi lo sostituirà? L'impressione è che Auteri abbia apprezzato molto la condizione di Eric Lanini. La coppia con Manconi non è la più assortita del lotto, ma con un po' di buona volontà i due possono far sì che la loro prestazione sia più che positiva. Lanini è parso particolarmente ispirato giovedì: ha innescato un paio di scatti violenti che fotografano finalmente il ritorno della migliore condizione. D'altro canto è davvero sorprendente che uno dei giocatori più determinanti dello scorso campionato sia improvvisamente diventato solo un insipido contorno.

L'altra novità dovrebbe essere quella di Viviani. In questo momento il bresciano è da preferire a Prisco, che ha subito una leggera e fisiologica flessione. Centrocampo a tre? Possibile, anche se bisognerà far tornare i conti, con Acampora eventualmente a ridosso dei due attaccanti: 4-3-1-2, come giovedì a Montesarchio, ma per far posto a Lamesta, all'Allegretto il tecnico ha spostato Simonetti nel ruolo di esterno sinistro basso. Del resto si gioca in undici... Ci sono momenti in cui l'equilibrio è fondamentale, Auteri ha spiegato che vuole una squadra di personalità in fase di possesso e una assai solida nella fase opposta di non possesso. E vuole una vittoria, perchè il primo posto va rinsaldato.

Nella foto Angelo Talia sull'aereo che ha portato il Benevento a Trapani