Serie C: goleada del Potenza, in gol Francesco Rillo Nell'altra partita, il Foggia sbanca il "Franco Scoglio" di Messina

Il pomeriggio del girone C di serie C si apre con una goleada, quella del Potenza ai danni del Latina. 5-1 il punteggio finale con due doppiette, quelle di Caturano e Rosafio e una prodezza di Francesco Rillo, l'esterno sinistro del 2000 ancora di proprietà del Benevento Calcio. Per lui, che conta anche 4 presenze in serie B nella stagione dei record con Inzaghi, è il primo gol tra i professionisti. Una gioia immensa immortalata dalle telecamere di Sky (papà Fulvio in tribuna che accoglie il gesto di entusiasmo del figlio): un gran gol, una mezza girata di sinistro dall'angolo dell'area che si è infilato imparabilmente nella rete pontina. Il Potenza, grazie a questa sonante vittoria, aggancia il Monopoli (che gioca lunedì a Giugliano) al terzo posto.

Vittoria netta, ma in trasferta anche nell'altra partita del sabato, quella tra Messina e Foggia. Vincono i satanelli, sicuramente più determinati e meglio disposti in campo. Doppietta di Mazzocco e rete finale dell'ex Emmausso che evita anche di esultare. Per il Foggia un bel balzo in classifica a quota 21 fuori dalla zona minata, per il Messina ancora un passo indietro e quart'ultimo posto che non prelude a scenari positivi.

Nella foto di Sky Francesco Rillo esaluta verso papà Fulvio che è in tribuna