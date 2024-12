Le parole farneticanti del presidente del Trapani Chiede il Var per non vedere più "campionati truccati come questo"

Si chiama il gioco delle parti. Ognuno tira l'acqua al proprio mulino, ma quando si va oltre il lecito, allora la cosa diventa abbastanza insopportabile. La conferenza stampa del presidente del Trapani Antonini è stata una sorta di delirio. Estrapoliamo qualche frase dal discorso generale: “Se il presidente Marani non inserisce il Var anche in serie C continueremo a vedere campionati “truccati” (ha detto proprio così...) come quello che stiamo vedendo quest'anno”. Poi ha dato la stoccata finale: “Questa è una partita truccata, viziata”. Controbattere le tesi truffaldine del presidente del Trapani, sarebbe anche inutile. Crediamo ci penserà l'ufficio indagini della Figc (tanto lui stesso dice di non tenerci...) a censurare le parole del primo dirigente. Tra l'altro se ci fosse stato il var questa sera, non solo avrebbe concesso il rigore per il fallo di Karic su Lanini, ma forse ne avrebbe dato anche un altro per la presa da rugby di Carriero su Simonetti. Ah, dimenticavamo: probabilmente col Var né Carriero, né Benedetti avrebbero finito questa partita...

Nel fermo immagine della ripresa di Sky, l'entrata col piede a martello di Karic su Lanini...