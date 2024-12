Turris, l'esclusione dovrebbe essere scongiurata Anche l'inps avrebbe approvato la rateizzazione del vecchio debito

Attingiano dal sito web TuttoTurris.com e riportiamo la notizia data qualche minuto fa. Sembra che la situazione volga al meglio. Ecco quello che riporta TuttoTurris:

"Buone notizie per la Turris in questa giornata decisiva. In questi minuti, infatti, il club biancorosso sta effettuando i pagamenti verso i propri tesserati, avendo finalmente trovato la liquidità necessaria grazie all’accordo per il cambio crediti tra Ettore Capriola e Antonio Colantonio, nonché all'espletamento della relativa documentazione, avvenuto solo in mattinata. A questo si sarebbe aggiunta anche l’approvazione del piano di rateizzazione dei contributi INPS, che ha permesso di alleggerire il carico immediato.

Attualmente, la società è al lavoro per completare i restanti pagamenti relativi ai contributi, necessari per evitare il rischio di ulteriori penalizzazioni, seppur limitate ad un punto in classifica.

Ma quello che conta davvero è che il pericolo più grande, la radiazione dal campionato, sembra essere finalmente scongiurato. La Turris, dunque, può tirare un primo sospiro di sollievo dopo un'estenuante e affannosa corsa contro il tempo, anche se le ultime ore restano comunque decisive per chiudere ogni dettaglio e assicurarsi un futuro più sereno".

Ovviamente restiano in attesa di saperne ancora di più...