Il derby del Lamberti ad un "quinto anno" siciliano Si tratta di Dario Madonia di Palermo

Sarà Dario Madonia di Palermo a dirigere venerdì sera il derby del Lamberti tra Cavese e Benevento. Quinta stagione in Lega Pro, Madopnioa ha diretto finora 57 incontri con 29 vittorie delle squadre di casa, 9 pareggi e 19 successi delle formazioni in trasferta. 15 i rigori finora assegnati, 12 i cartellini rossi comminati. Madonia ha un solo precedente col Benevento, si riferisce alla scorsa stagione e non è un bel ricordo. Storia del 24 marzo '24, 33a giornata: vittoria del Monopoli al Vigorito per 1 a 0.

Al Lamberti sarà coadiuvato da Mario Chichi di Palermo e Francesco Tagliaferri di Faenza. Quarto uomo Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.