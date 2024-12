Benevento: sabato di lavoro, poi il "rompete le righe" I giallorossi usufruiranno di 6 giorni di ferie per il Natale, ma dovranno allenarsi anche a casa

Sabato di lavoro per la squadra giallorossa dopo il riscatto di Cava de' Tirreni. Mattinata all'Imbriani, poi il rompete le righe per le festività natalizie. La serie C resta ferma per Natale e aver giocato di venerdì regala al Benevento qualche giorno in più di spensieratezza, soprattutto dopo la bella e sofferta vittoria sugli aquilotti di Enzo Maiuri. I giallorossi avranno sei giorni di ferie utili per staccare la spina, ma non certo per dimenticarsi del loro lavoro, che, come si dice, "porteranno anche a casa". Gli allenamenti veri e propri riprenderanno il pomeriggio di sabato 28 dicembre all'Imbriani, ma ogni calciatore sarà tenuto a fare almeno un paio di sedute natalizie di allenamento aerobico (ripetute, corse intervallate). In particolare Pinato, Meccariello, Ferrara, Perlingieri e Oukhadda dovranno aggiungere al lavoro chiesto a tutto il gruppo, anche una seduta di forza.

Il programma già stilato della settimana che porterà al Capodanno prevede due "doppie" domenica 29 e lunedì 30, una seduta mattutina martedì 31, una pomeridiana il giorno di Capodanno. Poi si andrà avanti con una seduta al giorno (giovedì 2 pomeriggio, venerdì 3 mattina, sabato 4 pomeriggio) fino a domenica 5 quando alle 15 è prevista la sfida col Catania al "Ciro Vigorito".