Benevento: tifosi numerosi, ma anche super-corretti La classifica delle multe vede i sanniti nelle ultime posizioni: Messina e Catania le più multate

C'è un alto dato statistico che merita una riflessione dopo quello delle presenze. E' un dato assai significativo proprio in relazione alle presenze. E' quello che si riferisce alle multe comminate alle società dopo 20 giornate di campionato. Il Benevento finora ha subito complessivamente 800 euro di ammenda e occupa il 16° posto in questa classifica. Meglio hanno fatto solo Team Altamura (400 euro), Juventus Next Gen (zero euro), Potenza (zero euro) e Sorrento (zero euro). Si capirà bene che si tratta di 4 formazioni che, se si eccettua il Potenza, non hanno molto seguito. L'Altamura ha finora giocato nella “cattedrale” del San Nicola di Bari, la Juventus ha un seguito ridottissimo, il Sorrento gioca a Potenza e fa segnare 200 spettatori a partita. Solo il Potenza ha un seguito più corposo. Ma si capisce che proprio in proporzione al numero di spettatori fatto segnare finora (anche in trasferta, sia chiaro...), il dato del Benevento ha un valore decisamente superiore a quello di tutti gli altri. Le società più seguite, Catania, Avellino, Foggia, Crotone occupano tutte le prime posizioni con multe che vanno dai 12.200 euro del Catania, ai 7.200 dei pitagorici. Come dire che i tifosi giallorossi non sono solo tanti, ma anche appassionati e corretti.

Questa la classifica delle multe nelle prime 20 giornate.

1. Messina - 12850

2. Catania - 12200

3. Taranto - 10400

4. Avellino - 8500

5. Foggia - 7200

6. Crotone - 7200

7. Casertana - 6300

8. Cavese - 5100

9. Trapani - 3700

10. Turris - 3700

11. Latina - 2800

12. Picerno - 1200

13. Giugliano - 1000

14. Audace Cerignola - 1000

15. Monopoli - 800

16. Benevento - 800

17. Team Altamura - 400

18. Juventus Next Gen - 0

19. Potenza - 0

20. Sorrento - 0

Nella foto i tifosi giallorossi allo Stadio San Nicola contro l'Altamura