Ivano Pastore entra nell'area tecnica del Catania E' stato ultimamente apprezzato opinionista di Ottochannel

Il Catania ha reso noto l’ingresso nell’area tecnica di Ivano Pastore che si affiancherà a Daniele Faggiano Fino al 30 giugno 2025 con opzione per le anno successivo. Pastore è stato direttore sportivo del Benevento e ultimamente è stato apprezzato opinionista di Ottochannel nella trasmissione “Ottogol”. Ecco le parole di Vincenzo Grella: “Lo sviluppo del club attraverso l’inserimento di figure professionali in linea con la necessità di crescere e migliorare sempre in ogni settore, come abbiamo più volte ribadito, è per noi semplicemente fondamentale. L’arrivo di un esperto dirigente ad irrobustire ulteriormente la struttura dell’area tecnica è un segnale di concreta attenzione da parte del Presidente Pelligra, del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Sportiva. Accogliamo Ivano Pastore e gli auguriamo buon lavoro, sarà con la prima squadra già alla ripresa degli allenamenti”

Ecco invece le prime parole di Pastore: “Mi viene concessa una grande occasione in un contesto prestigioso del calcio italiano - aggiunge il dirigente salernitano classe 1970 - ne sono davvero entusiasta e al contempo sono consapevole delle responsabilità connesse. Catania Football Club è una società giovane ma naturalmente ambiziosa, come il suo Presidente. Con il vice presidente Grella si è subito stabilita un’intesa professionale profonda e il direttore Faggiano è una figura di riferimento per chi conosce l’Italia del calcio, sarà stimolante collaborare”.