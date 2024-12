Benevento, dopo Capodanno la seduta a porte aperte Intanto la squadra continua il suo percorso lavorativo: in campo anche il 31 e l'uno

La prossima seduta a porte aperte del Benevento sarà nel... 2025. L'ha annunciato la società comunicando che giovedì 2 gennaio la seduta pomeridiana di allenamento sarà aperta ai tifosi giallorossi che potranno entrare a partire dalle 14,45 sulle tribunette dell'impianto Imbriani.

Intanto la preparazione dei giallorossi contonua senza soste: oggi sono previste, così come da programma, due sedute di allenamento. Martedì 31, il giorno di San Silvestro, la squadra inizierà a lavorare all'Antistadio alle 10,45. Il giorno dopo, Capodanno, la truppa giallorossa si ritrovera per l'allenamento alle 14,45. Come detto, giovedì 2 ci sarà sempre di pomeriggio la seduta a porte aperte.