Col Catania dirige Sfira, l'arbitro della rimonta col Crotone Fischietto di Pordenone, ma di origini rumene

Sarà il “quinto anno” Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone a dirigere domenica Benevento Catania. Sfira, 30 anni, è di origine rumena ed ha diretto finora 49 partite in Lega pro con 17 vittorie delle formazioni di casa, 12 pareggi e 20 successi delle squadre in trasferta. Sfira ha decretato finora 14 rigori, comminando 9 cartellini rossi. Non è un volto nuovo per il Benevento che lo ha avuto l'anno scorso nella sfida del Vigorito contro il Crotone (1 ottobre 2023, 3-2 per i giallorossi in rimonta da 0-2. I gol: 27' D'Ursi (C), 58' Vitale (C), 61' Simonetti (B), 65' Pastina (B), 74' Simonetti (B).

Il fischietto rumeno sarà coadiuvato da Marco Colaianni di Bari e Michele Rispoli di Locri, Quato uomo Stefano Striamo di Salerno.