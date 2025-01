Serie C, riparte il campionato: oggi Crotone-Cavese Domani l'Avellino impegnato sul campo del Giugliano (17,30)

Il primo week end del 2025 inizia questo pomeriggio alle 15. Due partite: Crotone (32)-Cavese (24) e Juventus (18)-Casertana (20). La squadra di Longo deve capire quale sarà il suo futuro, non può permettersi passi falsi, anche se la Cavese è un cliente scomodo. La sfida tra i bianconeri di Brambilla e i rossoblù di Iori vale per la bassa classifica e a poco vale ricordare che lo scorso anno fu un tiratissimo play off.

DOMENICA. C'è il clou della 21a giornata. Alle 15 scendono in campo Messina (16) e Cerignola (35), la voglia di riscatto dei peloritani contro la forza intrinseca degli ofantini, che hanno già salutato il primo nuovo arrivo, Volpe del Catanzaro. Alle stessa ora c'è Benevento (40)-Catania (31), sfida insidiosa per i sanniti che ricevono una squadra che è imbottita di grossi nomi, ma che finora ha viaggiato a strappi. Al Francioni c'è un Latina (20)-Taranto (3) di difficile interpretazione. I pontini dovrebbero vincere senza difficoltà, ma c'è il rischio (per tutti) che il risultato scaturito dalle sfide con gli jonici sia poi cancellato. Ben altro significato ha Sorrento (27)-Monopoli (38). I peninsulari provano a dare una spallata alla difesa più forte del girone: si gioca come sempre a Potenza. Alle 17,30 entrano in scena Giugliano (30) e Avellino (35). Un bell'esame per le ambizioni degli irpini che recentemente hanno violato il De Cristofaro in Coppa Italia. Ma il campionato, si sa, è un'altra cosa. La squadra di Biancolino parte comunque favorita. Ultima sfida domenicale quella tra Turris (11) e Potenza (35). Un testa coda condizionato dai guai societari dei corallini, che sperano di salvare almeno in titolo. La vittoria non dovrebbe sfuggire ai lucani.

LUNEDì. Monday night che inizia nel pomeriggio, alle 15 con la sfida che è tutto un programma tra Picerno (28) e Trapani (28): due squadre solie e appaiate in classifica che studiano per diventare grandi. Tutto pugliese l'incontro delle 17,30 tra Foggia (25) e Team Altamura ((23). Due ottime squadre che hanno le potenzialità per risalire la china della classifica. Il Foggia è inbattuto da sei giornate in cui ha totalizzato 4 vittorie e due pareggi.

21 GIORNATA

Sabato ore 15.00

Crotone-Cavese

Juventus Next Gen-Casertana

Domenica ore 15.00

ACR Messina-Audace Cerignola

Benevento-Catania

Latina-Taranto

Sorrento-Monopoli

Domenica ore 17.30

Giugliano-Avellino

Turris-Potenza

Lunedì ore 15.00

Picerno-Trapani

Lunedì ore 17.30

Foggia-Team Altamura