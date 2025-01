Diretta testuale: Il Catania pareggia. E’ 1 a 1 il parziale al Vigorito Lamesta apre le danze, Inglese risponde

38' Tiro di Stoppa, Manfredini risponde

37' Punizione di Lamesta, blocca Farroni

36' Primo ammonito per il Catania: Jimenez

34' Lamesta servito da Manconi va al tiro, pallone deviato in angolo

28' Gol del Catania. E' 1 a 1. Di testa Inglese su assist di Jimenez

25' Stavolta tocca al Catania. Ghiotta occasione per Carpani su assist di Anastasio

24' Occasione per Simonetti nsu assist di Oukhadda

21' Gol del Benevento. Stavolta gioia per Lamesta, non fallisce da destra. Pallone deviato da Viviani su assist di Simonetti per l'esterno

19' Lamesta calcia da destra, Castellini di testa manda fuori

18' Giallo per Simonetti

16' Brutta punizione di Lamesta, il Benevento rischia il contropiede, Catania fermato fallosamente. Giallo per Talia

15' Punizione del Benevento per fallo su Viviani

13' Primo cartellino giallo della partita per Alin Tosca

12' Prima occasione dei giallorossi, Lamesta sulla destra prova ad andare al tiro, murato

10' Rientra l'attaccante giallorosso

9' Si ferma il gioco per l'infortunio di Perlingieri, in campo lo staff medico

5' Punizione di Anastasio, ostacola Gega, Manfredini c'è

4' Fallo di Viviani su Stoppa. E' punizione per il Catania

2' Punizione del Catania con Stoppa, rinvio dei giallorossi

1' - Fischio d'inizio. Palla al centro per il Catania

Tutto pronto per Benevento - Catania, alle 15 il fischio d'inizio al Vigorito. Tante conferme per Auteri dopo la vittoria sulla Cavese. Si rivede Tosca nel ruolo di terzino sinistro. Viviana sostituirà lo squalificato Prisco. Simonetti preferito ad Acampora. Intatto il reparto avanzato con Lamesta Perlingieri e Manconi. Partita fondamentale per entrambe le squadre. Il Catania ha l'obiettivo di tornare in corsa per i primi posti, il Benevento dovrà blindare la vetta per via della classifica corta.

Ecco le formazioni ufficiali

Benevento (4-2-3-1): Manfredini; Oukhadda, Berra, Capellini, Tosca; Talia, Viviani; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri. A disp. Giangregorio, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Lanini, Pinato, Acampora, Agazzi, Viscardi, Borello, Ferrara, Carfora. All. Auteri

Catania (3-4-2-1): Farroni; Castellini, Quaini, Gega; Raimo, De Rose, Carpani, Anastasio; Jimenez, Stoppa; Inglese. A disp. Butano, Celli, Di Tacchio, D'Andrea, Verna, Lunetta, Montalto, Allegra, Forti, Guglielmotti, Ierardi. All. Toscano