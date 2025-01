Auteri: "I cambi ci hanno dato una scossa importante" "Lanini è un giocatore forte per questa categoria. Berra? Aveva mal di stomaco"

Gaetano Auteri mantiene un invidiabile aplomb, nonostante le emozioni vissute nella sfida col Catania. Le prime parole sono di elogio verso la squadra di Toscano: “Loro sono un'ottima squadra, hanno un potenziale che avrebbe dovuto fare di più”. La partita la racconta così: “Noi abbiamo cominciato con un po' di timore: loro a pressare, noi un po' timidi. Per un po' abbiamo vissuto di fiammate facendo anche qualche errore. Ma abbiamo sempre dato l'impressione di poter creare qualcosa in più. Nel secondo tempo c'è stato un disimpegno non proprio perfetto, e Jimenez ha trovato una grande conclusione”. Ad un certo punto il tecnico ha deciso di cambiare giocatori e modo di stare in campo: “Facevamo qualche passaggio di troppo, ritmi rallentati, poi i cambi ci hanno dato una scossa importante. Acampora, Pinato Lanini sono stati una svolta importante. L'abbiamo pareggiata e in poco tempo abbiamo raggiunto il vantaggio”.

Ancona una volta decisivi i gol dalla panchina. Lanini è al suo ottavo centro stagionale: “Lanini - dice Auteri - è un giocatore che ha qualità per questa categoria, è un giocatore un po' incostante, oggi è entrato benissimo, così come hanno fatto gli altri, stratosferico Simonetti, nonostante l'ammonizione si è battuto su tutti i fronti”.

Vittoria meritata complessivamentre: “Legittimata nell'arco dei 90' contro una squadra forte. Abbiamo mostrato ritmi, tempi di gioco, condizione fisica ottimale, variando anche i posizionamenti in campo. Bene così, andiamo avanti”.

Un plauso a Manfredini, autore di un paio di parate salva risultato: “Manfredini è talmente forte ed esperto che il calcio gli darà sempre le giuste ricompense”. Poi spiega l'uscita di Berra: “Non stava benissimo con lo stomaco già alla fine del primo tempo e ho deciso di cambiarlo”.

Ottimismo per il futuro: “Abbiamo giocatori che non sono ancora al cento per cento, che cominciano ad arrivare ora ad una condizione ottimale. Avere giocatori così duttili come Pinato, Acampora e Lanini ci ha consentito di alzare il livello di pericolosità. Avere questa duttilità è importante. Sarà anche importante recuperare tutti”.