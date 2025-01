Simonetti: "Mi sono fatto il regalo di compleanno" Sull'1 a 2 siamo stati bravi a riprenderla e a vincerla"

Sabato è stato il suo compleanno, questo pomeriggio ha offerto una prestazione da applausi e ha segnato il gol della vittoria: Pierluigi Simonetti sembra felice: “Diciamo che mi sono fatto un bel regalo di compleanno”. Ha vinto la sua duttilità: “E' una mia qualità, cerco di adattarmi lì dove vuole il mister. Mi adatto, sono uscito dalla mia confort zone e forse sono diventato un giocatore più completo. Il gol di Eric ci ha dato la spinta decisiva per questa vittoria. Ora dobbiamo migliorare, il gol del 2-1 ci ha dato una batosta e l'abbiamo sofferta. Ma siamo stati bravi a riprenderla e poi a vincerla”.

In una giornata che ha visto le vittorie di tutte le squadre di testa, il Benevento non poteva sbagliare: “Questo è un bel segnale che diamo a noi stessi e alle altre squadre. Non è impresa da poco riuscire ad uscire da un 1-2 così pesante”. Tifosi come sempre determinante: “L'attaccamento da parte del pubblico è importante soprattutto nei momenti di difficoltà: la carica nostra e quella del pubblico sono tutt'uno, è come se giocassimo uno in più”. La squadra ha comunque giocato una grande gara: “Abbiamo un organico ampio, di qualità: chiunque entra ha le qualità per poter incidere, sono contento per Marco Pinato, spero di rivederlo ai suoi livelli, siamo tutti giocatori che possiamo fare la differenza”.