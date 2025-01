Potenza, al Liguori solo un incidente di percorso De Giorgio sicuro: "Siamo in grande crescita, partite come quella del Liguori possono capitare"

Pensieri e attenzioni ormai rivolti solo al Potenza, prossimo avversario della strega al Viviani.

L'ultimo risultato ottenuto a Torre del Greco può sicuramente ingannare. Lo 0 a 0 del Liguori farebbe pensare ad una squadra che ha difficoltà ad ottenere i tre punti, ma i numeri dicono l'esatto contrario. I lucani hanno centrato finora 9 vittorie, che ne fanno la quarta squadra più vittoriosa del girone, dopo Benevento (13), Monopoli (11) e Cerignola (10), al pari di Avellino, Crotone e Giugliano. E, si sa, i numeri sono sempre lo specchio fedele di ciò che vale una squadra di calcio.

Per andare nel dettaglio i leoni rossoblù hanno ottenuto finora al Viviani 5 vittorie (Turris, Sorrento, Taranto, Latina, Messina), con 3 pareggi (Crotone, Foggia e Avellino) e subito due sconfitte contro Trapani (clamoroso 5-1) e Monopoli.

La curiosità viene dalle partite in trasferta: 4 vittorie (Cerignola, Juventus, Giugliano, Catania), 6 pareggi (Messina, Picerno, Cavese, Altamura, Casertana, Turris) e una sola sconfitta, quella dell'andata al Vigorito di Benevento. Come dire che i lucani sono in serie positiva fuori casa da ben nove giornate, proprio dalla sconfitta dell'8 settembre a Benevento (4-1, doppio Acampora, Talia, Manconi e D'Auria per i potentini).

A proposito del deludente 0 a 0 di Torre del Greco, De Giorgio non ne ha fatto un dramma: “Abbiamo creato almeno quattro occasioni nitide, dove almeno un gol si doveva fare. La voglia ce l'abbiamo messa tutta, ma ci sono partite in cui tiri tanto e non riesci a fare gol”. Il tecnico di Praia a Mare ha tenuto invece a sottolineare i miglioramenti fatti vedere dalla sua squadra: “Siamo in grande crescita. Arrivare primi resta un sogno, ma ci proveremo fino alla fine in un percorso positivo. Gli acquisti che faremo ci daranno una grande mano. Non dimenticate che abbiamo fuori D'Auria, per noi importante. Ci mancano due esterni col piede destro”.

Oltre all'attaccante ex Turris a De Giorgio mancherà anche il terzino Mattia Novella, squalificato per raggiunto limite di ammomizioni.

Nella foto l'allenatore del Potenza, De Giorgio