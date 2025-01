Benevento, serata di festa al Club Oreste Vigorito. LE FOTO Le parole di Carli: "Saremo protagonisti, anche se non siamo perfetti"

"Non siamo perfetti, ma possiamo esseree protagonisti!. Parole e musica di Marcello Carli, direttore generale del Benevento, che stasera ha presieduto alla bella serata organizzata dal Club Oreste Vivorito della presidentessa Enza Cavuoto. Il dirigente giallorosso ha sottolineato la forza della squadra giallorossa capace di rimontare due volte in due partite difficilissime come quella di Trapani e quella di domenica contro il Catania. Da più parti si sono levate voci di preoccpazione per un reparto difensivo non impeccabile ultimamente. Carli non la pensa allo stesso modo: "A volte andiamo in sofferenza, ma questa squadra ha ampi margini di crescita e può far meglio".

La serata è volata via all'insegna della cordialità. Nella sede del club di Piazza Mazzini si sono ritrovati, oltre al club manager Cilento, i giallorossi Parerlingieri, Manconi, Nunziante, Capellini e Viscardi.

Una bella festa come era nelle attese, vista la passione dei soci di uno dei club più numerosi della provincia sannita.