Benevento-Catania, il "volo" di Simonetti L'esultanza dopo il gol ispira un simpatico post sul suo profilo Instagram

Uno scatto fortunato. Una foto a volte può dire tanto di più di un protagonista di una partita. Pierluigi Simonetti ha appena segnato il gol della vittoria contro il Catania, l'entusiasmo è a mille, salta sulle barriere pubblicitarie che sono intorno allo stadio e il nostro Taddeo immortala il momento come se Pierluigi prendesse il volo. Lui ne approfitta sul suo profilo Instagram e scrive “I believe, i can fly”. Semplicemente: “Credo, io posso volare”. E' il desiderio ancestrale di tuti gli uomini, da Icaro ai giorni nostri. Per un calciatore ha un duplice significato, perchè volare è sinonimo di andare forte e quando una squadra va forte, poi vince. E' il sogno di tutti quelli che vogliono bene alla strega, è il sogno dei giocatori giallorossi come Simonetti che imparano a... volare.