Kubica torna al Benevento e rescinde il contratto Parentesi chiuse per il deludente giocatore polacco

Il polacco Kubica non è più un giocatore del Benevento. Il mediano ex Gornik era tornato ad essere federalmente del Benevento, dopo che il Motor Lublin lo aveva "ripudiato" a sua volta. La società giallorossa ha tagliato la testa al toro ed ha rescisso il contratto che legava il polacco ancora per una stagione alla strega. Si chiude un capitolo che non ha portato nulla di buono alla società sannita, un'operazione per niente felice. Ora Kubica sarà libero di cercare una nuova opportunità calcistica dove vorrà.